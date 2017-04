Рапърът Джей Зи ще снадби ВИП зоната на музикалния V Festival през август с 1000 бутилки от новото си луксозно шампанско „Асо Пика“ към марката Armand de Brignac.



Не е ясно обаче, дали рапърът, който е неин собственик, е предоставил бутилките от по 850 долара безвъзмездно като реклама на организаторите, или е поискал заплащане за осигуреното питие.



Шампанското Armand de Brignac се произвежда от Катие в Шини-ле-Роз. Семейство Катие е собственик на лозя от 1763 г., но започва да произвежда шампанско едва през 1918 г. През 2006 г. на пазара е пусната марката Armand de Brignac.

Същата година Джей Зи я открива и я представя като еликсир в клипа си "Show Me What You Got". 7 години по-късно я и купува.

Оттогава той е пускал на пазара 3 свои вида шампанско към бранда, като за първите 2, почитателите на лукса трябваше да пръснат по 760 долара, пише бгнес.