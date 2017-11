След изключително успешни 14 месеца в професионален план, един от най-популярните британски артисти през последните години, Джеймс Артър, представя новия си сингъл Naked.

Песента ще направи световна радио премиера на 24/11 (петък).

През септември 2016г. излезе сингълът "Say You Won’t Let Go" от втория студиен албум на британския изпълнител и автор, озаглавен "Back From The Edge". "Say You Won’t Let Go" e песента, с която Джеймс Артър се завърна ударно на музикалната сцена след известна творческа пауза. От премиерата на сингъла до момента има над 8.3 милиона продадени копия по целия свят и над 1.5. милиард стриймвания в дигиталните платформи. "Say You Won’t Let Go" оглавяваше сингъл чарта на Великобритания в продължение на три седмици и беше номер едно в общата радио класация на САЩ. “Say You Won’t Let Go” оглави iTunes сингъл чартовете в 20 държави, включително Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Ирландия и други. Песента регистрира 4 пъти платинен статус на продажби в Америка и оглави глобалния чарт на платформата Shazam. Албумът "Back From the Edge" (октомври, 2016) дебютира директно на първо място в класацията на Великобритания и отбеляза мултиплатинени продажби по целия свят.

В допълнение към тази невероятно успешна година, която превърна Джеймс Артър в артист от световна величина, той получи две номинации за британските музикални награди (включително в категорията "Най-добър британски сингъл на годината") и номинация за "Най-успешен дебют" на Американските музикални награди.

За създаването на сингъла "Naked" Джеймс Артър работи със световноизвестните хит мейкъри ‪Mакс Мартин, Сейвън Котеча и Йохан Карлсон‪. "Четирите акорда в началото са ключовият елемент за цялата песен" - споделя Джеймс Артър за новия сингъл "Naked" и продължава: "След това песента се развива с кресчендо и завършва с великолепно хорово изпълнение, но всичко е подчинено на простотата на тези четири акорда. В момента, в който чуеш тези акорди, искаш да запееш".

В звученето на сингъла се усеща и влияние от госпъл музиката - новата страст в търсенията на Джеймс Артър като творец. "Госпъл музиката е жанр, който се оказа изключително близо до моята същност. Обожавам госпъл. Нямам отношение към религията, но тази музика е толкова въздействаща и емоционална. Когато гледах документалния филм за Джоржд Майкъл, си дадох ясно сметка по какъв гениален начин той е преплел вдъхновението си от госпъла в поп музиката и колко е красив резултатът от това". - завършва Джеймс Артър.

Премиерата на сингъл "Naked" съвпада с началото на 11-дневно арена турне на Джеймс Артър на Острова. След края на турнето, той ще се върне в студио, за да продължи работа по предстоящия си трети студиен албум, който ще излезе следващата година. Екипът, който работи заедно с него по проекта, включва имена като Ryan Tedder (фронтмен на бандата OneRepublic), ‪Justin Tranter, ‪Max Martin и други.

За новия албум Джеймс казва, че споделя една и съща музикална страст и визия с хората в студиото и че е много развълнуван от резултатите до момента.

Джеймс Артър прекара лятото на 2017-та в 42-дневно арена турне заедно с музикантите от култовата банда ‪OneRepublic, за които казва, че това са най-вдъхновяващите артисти. "Това турне ми помогна да затвърдя и развия отношенията с музикантите от собствената ми група. Заедно сме от две години, пътувахме с OneRepublic на лятното турне и цялото това начинание се оказа невероятно сплотяващо за нас. В продължение на два месеца живеехме в нещо като Big Brother, но в автобус. Връзката, която се създаде помежду ни е страхотна".