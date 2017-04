Певецът Джеймс Артър е убеден, че поп сензацията Джъстин Бийбър иска да е като него и копира стила му.



Под прицела му влиза и партньорът на модела Джиджи Хадид – Зейн Малик. „Мисля, че Джъстин Бийбър и Зейн са слушали много моята музика и направо искат да са мен. Това си личи и в някои парчета на Зейн.“, заяви пред The Sun победителят от британския „Х Фактор 2012 г.“.

Изпълнителят на Say You Won't Let Go не пропусна да набеди и други свои колеги. „Не казвам, че не са талантливи. Но хората си мислят, че Ед Шийрън е пропълзял от кошарата и е заживял на улицата или нещо подобно, но той, Ели Голдинг... Всички те идват от Съфолк, Съри, Ричмънд....“, допълни Артър, в защита на тезата си, че те са ползвали финансова подкрепа за успеха си.

Заради подобни изказвания през 2014 г. музикалната компания на Саймън Коуел - Syco, прекрати работните си отношения с него. Конкретният повод беше, че 29-годишният певец си позволи да включи хомофобски коментари по адрес на рапъра Мики Уъртлес в една от своите песни.