Софийската филхармония представя музиката от незабравимите филми за агент 007.

Филмовата класика ще зазвучи под диригентската палка на маестро Найден Тодоров. А в ролята на специалните агенти влизат Милица Гладнишка, Криста, Рут Колева, Боби Косатката / Der Hunds, Ягода Тренева и Живко Станев. С безценната подкрепа на Стоян Джаферов – китара, Богомил Енчев – барабани, Светослав (Козмо) Неделчев – бас и Филип Александров – клавишни.

56 години след появата нa харизматичния агент 007 за първи път на малкия екран и в разгара на снимките на 25-ия филм за Джеймс Бонд, Софийската филхармония ще припомни някои от най-хубавите музикални моменти на превърналата се в класика поредица. Сред тях са топ сингли като Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough, Golden Eye и Skyfall.