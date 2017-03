Джерард Бътлър се оказа голям фен на Григор Димитров.

Шотландският актьор заяви, че иска да се включи в следващата музикална изява на българина с тенисистите Роджър Федерер и Томи Хаас.

Звездата от “300“”дори попита чрез Twitter дали може да се включи в групата им BackhandBoys.

Преди броени дни спортистите споделиха поредно видео със своя версия на ретро хита на група Chicago – "Hard to Say I’m Sorry".

Изненадващо в песента се включи и друга звезда от професионалния мъжки тенис – Новак Джокович.

Този път гласовете на Роджър, Гришо и Томи бяха обработени в студио и изпълнението им се получи доста професионално.

Името на групата Backhand Boys не е избрано случайно, тъй като всеки от тримата тенисисти е известен с ударите си на бекхенд с една ръка.