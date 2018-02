Джесика Алба посрещна Нова година в родилното отделение, където даде живот на сина си Хейс. И въпреки че звездната дама има добро състояние в банковата си сметка, тя не спира да работи, а всекидневието й е повече от натоварено. Именно заради това на нея често й се налага да кърми сина си навън. Като всяка млада майка и Джесика е подвластна на настроенията и нуждите на бебето си и прави всичко възможно то винаги да се чувства добре, дори това да й коства кърмене на публични места.

Алба съвсем не се притеснява да покаже красотата на кърменето като често споделя в профила си в Инстаграм снимки как храни малкия Хейс. Последният кадър е от преди три дни, когато на актрисата за пореден път й се наложило да даде мляко на сина си извън уюта на домашните условия.

В публикацията звездата пише, че се чувства уморена и че кърми в пробната на популярен в щатите магазин. И докато у нас темата за кърменето на обществени места се дискутира разпалено без намиране на добро решение, във веригата магазини, от която се е отбелязала актрисата, официално подкрепя този акт като разрешава практикуването му в пробните.

Текст: Woman.bg

Джесика Алба кърми в пробна (снимка)





Who's been there? Jessica Alba's breastfeeding selfie sums up what it's like to be a mom https://t.co/4B7GFGzzNJ pic.twitter.com/AgwHP7WD39