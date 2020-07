Джоли и Пит пак заедно

Холивудските звезди Брад Пит и Анджелина Джоли отново ще застанат рамо до рамо. Повод за това ще даде компанията „Марвел“, която в момента е в преговори със звездата от „Имало едно време в Холивуд“ за голяма роля.



Джоли вече е подписала договор с продуцентския гигант, част от „Дисни“, като тя ще участва във филма „Вечните“. Част от същия отбор супергерои ще бъде и Пит. Него обаче ще го видим в „Капитан Марвел 2“, чиято премиера е заложена за 2022 г.



В случай, че шефът на компанията Кевин Файги постигне споразумение с Пит, на носителя на „Оскар“ ще се падне честта да изиграе Хиперион. В своята същност героят наподобява друг летящ супергерой – Супермен. Правата за Човека от стомана обаче се държат от конкурентната на „Марвел“ фирма – DC.



Според информация на изданието We Got This Covered, първоначалните планове са били Пит да влезе в образа на злодей, след като Отмъстителите вече пребориха Танос.