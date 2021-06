Джоли се върна при първия си мъж

Напоследък холивудските звезди явно са решили да се върнат към миналото и да възобновят свои стари авантюри. След като Дженифър Лопес се събра отново с Бен Афлек, Анджелина Джоли пък се отдаде на срещи с първия си съпруг Джони Лий Милър. Актрисата продължава битката за попечителство над децата ѝ с Брад Пит, който наскоро получи временно споделени родителски права, припомня woman.bg. Близки до Джоли разкриват, че тя е приела доста тежко новината и по всичко личи, че е потърсила утеха в миналото.

Angelina Jolie was seen leaving her ex-husband Jonny Lee Miller’s apartment in Brooklyn.



June 11, 2021 pic.twitter.com/HNqK74gJVI