Певецът Джон Леджънд призна, че е кръстил дъщеря си в памет на един от идолите си – джаз легендата Нина Симон.

„Когато бях тийнейджър, слушах различни жанрове музика, от соул до хип-хоп и джаз. Тогава започнах по-често да слушам записи на Нина Симон и станах голям неин фен.



Кръстих дъщеря си Луна Симон в нейна чест.“, изповяда се той в интервю пред сп. Client. Междувременно 38-годишната звезда отрича скрита връзка между имената на новия му албум Darkness and Light и на 14-месечното момиченце. „Луната е като светлина в мрака.



Не съм бил воден от мисълта за подобна връзка, когато кръщавах дъщеря си или търсех заглавие за албума си. Но когато забелязах връзката, си казах, че това е хубаво съвпадение.“, сподели още той. Изпълнителят на "All of Me" и манекенката Криси Тейгън си казаха заветното „да“ през 2013 г.





Още от тогава дадоха заявка, че желаят голямо семейство, но след проблеми със зачеването 31-годишната красавица се подложи на инвитро процедура. Звездната двойка се сдоби с първата си рожба през 2016 г., пише Monitor.bg.