Певецът Джон Леджънд обяви нови 24 дати от турнето си "Darkness and Light" в Европа през есента.

Първият от концертите ще бъде в Глазгоу, Шотландия, на 8 септември, а последният - в Лисабон, Португалия на 14 октомври.



Изпълнителят на хита "All of Me" ще пее в лондонската "О2 Арина" на 16 септември.



Други места, включени в турнето му, са Лийдс, Манчестър, Ливърпул, Амстердам, Люксембург, Хамбург, Стокхолм, Осло, Копенхаген, Берлин, Париж, Брюксел, Цюрих, Барселона, съобщават БТА.





Новината дойде, след като багажа на звездата беше откраднат на летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк. В него имаше копчета за ръкавели във формата на глава на пантера, бижута на "Картие" за 30 хиляди щатски долара (27,6 хил. евро) и слънчеви очила за 500 щатски долара, както и дизайнерски дрехи. Полицията обаче успя да залови виновника преди да избяга с вещите на певеца.