Джон Сноу и Денерис са лицата на The One на D&G

Със сигурност можем да кажем, че Dolce&Gabbana са страхотни фенове на Game of Thrones: Джон Сноу и Денерис Таргариен се оказаха лицата на най-новата рекламна кампания за парфюма The One.



Само преди седмица Доменико Долче и Стефано Габана обявиха актьора Кит Харингтън за лице на мъжката версия на парфюма. Сега вече става ясно, че Емилия Кларк също ще се включи в кампанията на бранда.



"Емилия Кларк въплъщава перфектно жената според Dolce & Gabbana: тя е сияйна и жизнена", се казва в съобщение на моделиерите.



"Нейната личност и естествена красота съдържа същността на новата кампания: радостна, спонтанна и изпълнена с живот. Тя е The One!", допълват още Долче и Габана.





Досега женският парфюм на D&G се рекламираше от Скарлет Йохансон, Жизел Бюндхен и др. Как ще изглежда визията на общата кампания на The One за Нея и за Него - ще стане ясно през септември, когато ароматите ще бъдат пуснати на пазара.