Поп идолът Джордж Майкъл е дарявал системно огромни суми на различни благотворителни организации.



След смъртта му Туитър бе залят от постове на институции, които разкриват щедростта му.

„От години той е сред най-необичайните филантропи, продпомагащи Childline, но държеше да остане анонимен, така че никой извън екипа ни не знаеше за това.”, обясни президента на организацията Естер Рентцен. Продуцентът на британското „Сделка или не” Ричард Осмънд съобщи, че сред участниците в играта била жена, която търсела 15 000 паунда за ин витро оплождане.

„На следващия ден Джордж ми звънна дискретно и преведе сумата.”, казва Осмънд. Мик Браун, водещ на традиционната благотворителна кампания на Capital FM по Коледа, издаде, че певецът е помагала на деца в неравностойно положение ежегодно с чек от 100 000 паунда.

Тръстът „Терънс Хиджинс”, чиято кауза е битката със СПИН по света, е субсидиран от правата на Don't Let the Sun Go Down On Me, епичния дует на Джордж Майкъл с Елтън Джон.

Междувременно приятелят на звездата – Фади Фауаз, наруши мълчанието си в социалните мрежи след трагедията. „Никога няма да забравя тази Коледа. Намерих партньора си мъртъв в леглото. Никога няма да спреш да ми липсваш", написа ливанския фотограф в Туитър. С носителят на „Грами” се влюбиха през 2011 г, когато той бе на ръба на смъртта от усложнения при пневмония.