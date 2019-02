Джулия по-влюбена от всякога

Любовната приказка на Джулия продължава да се пише по най-красивия начин, а самата тя не пропуска да споделя със своите фенове най-романтичните моменти с любимия мъж. Денят на влюбените, Свети Валентин, тази година и за двамата беше много специален, защото за първи път го празнуват като двойка. Джулия направи съпричастни с този личен момент и своите последователи в социалните мрежи като публикува два кадъра, изпълнени с много любов.



“Не бях голяма фенка на Свети Валентин, но откакто срещнах Кристиян Кирилов любимото ми време са моментите, които прекарваме заедно! All we need is love! Няма по-прекрасно чувство от това да обичаш и да си обичан!” Феновете на новата светска двойка от своя страна веднага побързаха да ги поздравят за Свети Валентин и за тяхната любов: “Много яка двойка сте, дано винаги се обичате толкова много!”, “Бъдете все така щастливи и прекрасни, обичайте се всеотдайно!”, “Любовта е невероятна движеща сила. Сила която ни кара да движим света напред и която ни дава хъс за много нови неща.”



Джулия лети на крилете на любовта, а кариерата й върви повече от прекрасно. Тя споделя, че е вдъхновена за нови хитови проекти и за незабравими музикални срещи с многобройните си фенове у нас и в чужбина.

източник: телевизия Планета