Десеткратният носител на Грами Justin Timberlake се завръща с четвърти студиен албум – “Man Of The Woods”. Световната премиера на изданието е на 2-ри февруари, 2018 г. У нас “Man Of The Woods” излиза от Вирджиния Рекърдс/Sony Music.

В петък, 5-ти януари, 2018 г., заедно с премиерата на пилотния сингъл “Filthy” и видеото към него, стартират предварителните поръчки на албума в онлайн магазин MusicMall.bg.

Съавтори и музикални копродуценти на “Filthy са Timberlake, Timbaland, и Danja, a принос за текстовете на част от парчетата имат и James Fauntleroy и Larrance Dopson.

“Man Of The Woods” е един от най-амбициозните проекти на Justin по отношение както на музика, така и на текстове. Парчетата в албума са комбинация от традиционен американски рок и са повлияни от звученето на популярни съвременни изпълнители - The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton и Alicia Keys, които са гост-изпълнители в албума.

С “Man Of The Woods” Justin разказва лични истории, вдъхновени от сина му, съпругата му и пътешествието му от Мемфис до мястото, където се намира днес.

Цветното, футуристично видео към пилотния сингъл “Filthy” е режисирано от многократния носител на награди Mark Romanek, с който изпълнителят работи за втори път. В танцувалното видео Timberlake е модерен изобретател, представящ най-новото си творение пред света.

След парчето “Filthy” и преди премиерата на албума “Man Of The Woods” Timberlake ще пусне още три музикални видеоклипа, всеки със свой уникален стил и цветове и създаден от различен режисьор. Трите парчета ще излизат всяка седмица от 18-ти януари, 2018 г. до премиерата на албума.

Два дни по-късно, на 4-ти февруари, 2018 г., Timberlake ще взриви сцената като хедлайнър на Pepsi Super Bowl LII Halftime Show. В музикалната си кариера Justin Timberlake реализира над 32 млн. продадени копия на албуми в световен мащаб, изнася впечатляващи концерти в пълни зали и стадиони, получава редица престижни награди и е един от най-интересените и високо ценени съвременни изпълнители.

За първите си три солови албума (Justified, FutureSex/LoveSounds и The 20/20 Experience) Timberlake е удостоен с редица платинени и мултиплатинени отличия.

Последният му сингъл “CAN’T STOP THE FEELING!” от филма “Тролчета” получава платинен статус за продажби и дебютира под #1 в Billboard Hot 100. Това е първият сингъл на Timberlake, който веднага след премиерата си оглавява престижната класация и е най-продаваният сингъл в САЩ за 2016 г. Парчето бележи десетата статуетка Грами® в кариерата на певеца и номинациите му за “Оскар” и “Златен глобус”.