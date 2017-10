Певецът Джъстин Тимбърлейк ще оглави шоуто в полувремето на финала на „Супербоул“ през идния февруари.



Жокер за представлението си, което ще бележи края на първенството по американски футбол, носителят на „Грами“ даде в Инстаграм.

„Имам време. Полувреме“, написа той към видео в социалната мрежа.

36-годишният секссимвол ще се разпише с участие на „Супербоул“ за трети път.

Изпълнителят на What Goes Around излезе на стадиона в рамките на мащабното спортно събитие през 2001 г. като част от момчешката група NSYNC и отново през 2004 г., редом до колежката си Джанет Джаксън. Второто му участие предизвика скандал, тъй като тогава той разкъса бюстието на 51-годишната поп икона.

https://www.facebook.com/justintimberlake/videos/10155195412967098/