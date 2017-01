Ed Sheeran пусна официалното видео към "Castle On The Hill"

Оглавяващият класации Ed Sheeran представи официалното видео към “Castle On The Hill”.

Заснето в родния му град Framlingham, Suffolk, и режисирано от George Belfield, видеото представлява поглед към тийнейджърските години на изпълнителя, сцени, в които се прибира у дома – перфектното допълнение към красивата и искрена история на песента.

През последните две седмици Ed превзе света като буря с най-грандиозното завръщане от години. Окупирайки 1 и 2 място в Official Charts в Обединеното кралство за втора седмица (Ed e първият артист, влязъл в класацията с две чисто нови песни едновременно), миналата седмица 25-годишният изпълнител разби рекорди, оглавявайки за първи път като изпълнител Billboard Hot 100 в Щатите с “Shape Of You”. Той е и първият музикант, дебютирал в Billboard Тор 10 с две песни едновременно, като “Castle On The Hill” влезе в класацията на 6 позиция.

До днес “Shape Of You” и “Castle On The Hill” имат над 370 милиона комбинирани прослушвания по света. Третият студиен албум на Ed ÷ (divide) ще излезе на 3 март през Asylum/Atlantic Records.

Албумът “÷” ще бъде на музикалния пазар от Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music International.