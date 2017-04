Ед Шийран имал намерение да се оттегли от музикалната индустрия в търсене на по-нормален начин на живот.



26-годишният певец се завърна през 2017 г. с двата сингъла "Shape of You" и "Castle On The Hill" от албума му "Divide", след едногодишна пауза. Но червенокосата звезда размишлява за по-дълга почивка, защото вече "е постигнал всичко", съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.



Източник, запитан за спечелилия "Грами" за най-добра песен изпълнител, каза пред в. "Дейли стар": "Ед постигна всичко, което може да се постигне в музиката. Той обича работата си и е на върха на успеха в момента, но в същото време иска по-нормален живот".



Певецът, който има връзка с Чери Сийборн, с готовност би изоставил кариерата си заради партньорката си, ако отношенията им стигнат следващото ниво и двамата създадат семейство.



"Когато или ако той се ожени, иска да постави жена си и децата си на първо място, а не кариерата. Дори ако трябва да отсъства с години", добави източникът.



Ед Шийран ще бъде хедлайнер на фестивала в Гластънбъри и ще пътува във Великобритания с най-новото си турне. Неговият натоварен график ще бъде "голям тест" за него и приятелката му, защото всеки ден в следващите 12 месеца той ще бъде "особено зает".