Елена Добрикова, която тв зрителите добре познават от шоуто „Денсинг Старс”, и бившият футболист на „Левски” Валери Домовчийски вече са семейство.



Двамата сключиха брак в Пловдив и разкриха подробности за щастливото събитие пред списание LOVE style. На сватбата присъствали 250 гости от различни точки на света, като най-далечната бе Лос Анджелис. За свои кумове пък младоженците поканили сестрата на футболиста – Ива, и нейния мъж Валери Боргуджийски.

Елена и Валери избраха за място на щастливото събитие Града на тепетата, но сватбеният ден всъщност започнал от родното място на футболиста – град Раковски, където бе венчавката. Ритуалът се провел в католическата църква в центъра на града, защото Домовчийски е католик. Макар танцьорката да е православна християнка, тя нямала нищо против църковният брак да е в този храм.

„Всичко на сватбата ни вървеше по план с едно-единствено изключение – разкрива Елена пред списание LOVE style. Когато отидохме в църквата, установихме, че сме забравили свещите. Те бяха специална изработка, правени по поръчка и държахме да бъдем с тях, а не да ни дават други. Затова и се върнахме да ги вземем от вкъщи.”

В ресторанта на хотела партито се развихрило с пълна сила. За първия си танц младоженците избрали песента на Westlife – You Raise Me Up, а изявата на Валери смаяла всички. Оказа се, че за първия сватбен танц е имало сериозни репетиции

и булката научила съпруга си на стъпките за една седмица. За музикалната част младото семейство пък поканило Деси Добрева.

Синът ни Андрей участва активно в купона и си легна много късно – разкри Елена пред LOVE style. Малкият на 30 юни ще стане на 1 годинка и родителите му пак се стягат за купон. Младоженците издадоха, че меденият им месец ще е на Малдивите, но пътешествието ще е през зимата.