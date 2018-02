Елена Папаризу – една от най-успешните и популярни гръцки звезди на всички времена, за първи път ще излезе на българска сцена на 27 май 2018. Концертът на световноизвестната изпълнителка е в зала 1 на НДК. Победителка в престижния музикален конкурс "Евровизия", жури в телевизионното шоу "Гласът на Гърция", певица в дуета "Антик", всички нейни албуми са платинени – това е само малка част от богатата биография на гръцката поп звезда, която е родена и израснала в Швеция.

Любопитен факт е също, че още през 2003 г. Елена Папаризу покорява сърцата на многобройните си български фенове с хита „Защо?”, който изпълнява съвместно със Слави Трифонов. След грандиозния успех на песента в тв и радио ефира на Гърция и България и гостуванията на "Антик" в "Шоуто на Слави", звездата се подготвя за първия си концерт в София. Елена Папаризу обещава незабравимо шоу и много изненади на 27 май, когато ще изпълни както хитове като My Number One, Mambo, Haide, Fiesta, Baby It's Over, така и песни от новия й албум Ouranio Toxo (2017).



Родена е в гръцко семейство в град Гьотеборг, Швеция. Талантът й се изявява още в детските години и неслучайно учи в гимназия по театрално и музикално изкуство. Когато е само на 17 години, тя и Никос Панайотидис създават "Антик". С песента (I Would) Die for You дуетът представя Гърция в музикалния конкурс "Евровизия" през 2001 г. и се класира на трето място. Само четири години по-късно като самостоятелен артист Елена Папаризу печели световно признание и първото място в "Евровизия" с песента My Number One.