Елтън Джон планирал да пее на погребението на Джордж Майкъл.



Двамата са стари приятели и правят още през 1991 г. дуета "Don't Let The Sun Go Down On Me". След смъртта на Джордж на 25 декември, Елтън бе сред първите, които му отдадоха почит в интернет. Изпълнителят на "Rocket Man" написа:



"Дълбоко съм шокиран. Изгубих обичан приятел - най-милата и щедра душа, и страхотен артист. Сърцето ми е със семейството и всички негови близки."



Според "Daily Star" Елтън планира да пее на погребението на Джордж дуета им, чийто текст след тази Коледа придобива още по-силно значение.



Все още не е определена датата за погребението на Майкъл. Той ще бъде положен в Северен Лондон до майка си Лесли Анголд Панайоту, която почина през 1997 г. от рак