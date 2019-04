Елза Парини стана баба

Най-популярната drag queen у нас Елза Парини прояви поредна доза самоирония, като се самопровъзгласи за баба. Макар и да няма внучета, популярният мъж в женски дрехи намекна за възрастта си, която е неопределима на пръв поглед поради многото корекции по лицето на звездата, а и с днешните модерни технологии знаем, че снимките отдавна не показват истинската реалност.

На колко точно години е родената на Бъдни вечер Парини можем само да гадаем, но като се има предвид факта, че е на клубната сцена от далечната 1992 година, спокойно можем да предположим, че е над 40.

Във видео, с което рекламира шоуто си тази вечер в известния столичен микс клуб One to One, Елза говори за себе си като за баба, шегаджийката всъщност доказва факта, че годините си казват своето като забравя текста на рекламата и изпада в сподавен кикот.

Клипчето бързо натрупа много лайкове и коментари в социалните мрежи, но не е ясно дали е постигнало желания рекламен ефект да събере достатъчно желаещи за нейното забавно клубно шоу тази вечер в столичния клуб, където заявава, че ще се “строполи с гръм и трясък!“.

Елза Парини е известна със своите шоупрограми, с които разсмива посетителите на нощните заведения още от зората на революцията, упс пардон на демокрацията, когато с първото травестит шоу в България „Тамара найт шоу“ обикалят цялата страна. През годините тя управлява няколко успешни заведения в родния й град Варна, като най-популярното от тях е Микс Клуб Александър, който по-късно е преименуван на ID club. 13 години работи и като радиоводещ и продуцент в Радио Браво. Участвала е в десетки предавания и риалити формати, организирала е първите конкурси у нас за красиви травестити.