Емилия Кларк – актрисата, която играе един от най-обичаните персонажи в Game Of Thrones (Игра на Тронове) е решила да изпробва различните жанрове във филмовата индустрия.



След големия успех на романтичната драма Me Before You (Аз преди теб), тя се е насочила към хорърите, а именно Voice From The Stone.



Филмът е базиран на италиански роман, чието действие се развива през 50-те години на миналия век и разказва за грациозната Верена - медицинска сестра принудена да се грижи за малко момче, което не е обелвало дума откакто майка му е починала. Тя е убедена, че момчето е под някакво заклинание на могъщ дух, който се крие в стените на имението.



Прекрасната Ейми Лий (Evanescence) ще допринесе с таланта си за саундрака на филма.





Режисьор е Ерик Хоуел, а Емилия ще си партнира с Мартън Сокас и Катерина Мурино.



Актрисата определено ни доказа, че е нещо повече от Майка на Дракони в Me Before You, а е доста добра и като Сара Конър в Terminator: Genysis (Терминатор: Генезис). Изглежда ще продължава да ни убеждава в това. Дори в момента участва в снимането на филм, свързан със Star Wars (Междузведни войни), който ще се фокусира върху младия Хан Соло.



Voice From The Stone ще излезе на екран през април 2017, така че ето какво ще гледаме докато чакаме за новия сезон на Game of Thrones.