Присъствали на едно от последните участия на поп-фолк дивата Емилия са възмутени от подигравките на певицата по адрес на Фики и неговата английска песен. "Къде е Издислав?", извикала изпълнителката на микрофона и повела мощна вълна от кикот, пише "Хот Арена".



Неоспорим факт е, че Фики няма безупречно произношение, но нека не забравяме, че преди време Емилия се изложи с английския си не по-малко, пеейки кавъра на Анна Виси "ЕвриФин" (Everything).



На концерта "15 години Планета" пък певицата не спря да вика "Пучу хендзап" (Put your hands up), с което отново показа нулеви познания с чуждиците.

Това обаче не й попречи да се присмее на колегата си Фики пред събралите се студенти.