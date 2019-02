Еротичен модел налази Ivy

По време на свое участие хип-хоп певицата Ivy бе изненадана ненадейно от еротичен модел от гръцки произход. Тарзан - както се определя Георгиос Сърбинов, стана победител в провелия се конкурс за най-добър еротичен модел у нас тези дни. Дългокосият мъж толкова бе екзалтирал от изявата си, че не се сдържа и започна да извива чупки пред чаровната изпълнителка.

Това се случи докато Ivy изпълняваше популярните си парчета Boom Boom и Look At Me. Блондинката, която е една от най-актуалните стилистки в шоусредите ни, умело отигра ситуацията и не се притесни изобщо от мераклията за слава. "Е това е човека, казвам ви - наистина!“, шеговито подхвърли изпълнителката.