Съпругата на Благой Георгиев – Есмер, впечатли феновете си в Инстаграм с певческите си способности.



Красивата татарка помоли да бъде извинена за вокалните неточности, тъй като от дете е загърбила музиката за сметка на танците. Есмер изкара цял куплет от хита на Алиша Кийс If I Ain't Got You с прилична арендби орнаментика и чувство, което би стопило бучка лед от разстояние.

Освен суперлативи за изненадващо приятния си глас шампионката по аржентинско танго получи и съвет да се ориентира трайно към фолка, защото притежава нужния сексапил и вече натрупаната популярност, за да стане новата Галена.

Близки до Есмер издават, че изборът на песен е импровизирано обяснение в любов към Джизъса, с когото са разделени от няколко месеца. Поредната криза в отношенията им е настъпила около Свети Валентин, който Омерова предпочете да празнува в Куршавел с родителите си и малкия Елай. Оттогава хубавицата залива социалните мрежи с клиширани мъдрости от типа на:

„Не възрастта, а мъжът променя жената” и „Можеш да имаш 100 жени, но пак няма да намериш мен в тях. Съжалявам, любов”. Омерова лекува любовното си разочарование както с интензивни тренировки в залата по танци, така и с опити да се занимава професионално с грим, ползвайки близки приятелки за модели.

Последният си отскок до България футболистът и танцьорката направиха по Коледа, когато Джизъса празнува рождения си ден с децата си от гимнастичката Христина Витанова – Йоана и Давид. Миналата есен след предполагаема изневяра Благо купи на Есмер апартамент в Москва и се извини за гафа с воаяжи в Дубай и Барселона.