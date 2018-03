Ето ги 10-те най-секси българи

Те са едни от най-добрите актьори, те са едни от най-успешните изпълнители, те са едни от най-желаните модели, те са звезди в YouTube и социалните мрежи. Те са най-добрите в бранша си, пише 10te.bg.



В списъка са включени представители на силния пол, отличаващи не само с външна красота и перфектни тела, а притежаващи комплекс от качества да бъдат най-интересните и горещите. Или казано по друг начин, в класацията присъстват българи, които не само предизвикват „пеперудки“ в стомасите на жените, но могат да послужат за пример с постоянство и перфектни резултати при постигане на поставените целите. Настъпи и дългоочакваният момент! Скъпи дами, настанете се удобно. Ето кои са 10-те най-горещи българи за 2018 година.



10. Ники Илиев-водещ на „МелоТВмания“, Мартин Константинов от „Забранена любов“, режисьор на филмите „Кажи здравей на татко“, „Чужденецът“, „Живи легенди“ и „Нокаут“. Да, това е Ники Илиев със силно присъствие, както на малкия, така и на големия екран.



9. Дарин Ангелов-Любо от „Скъпи наследници“, гласът на Еди от „Ледена епоха“ – 3, 4 и 5 част, любим актьор от редица постановки, сред които „Хъшове“ , „Дон Жуан“, „Копче за сън“ и много други.



8. Наум Шопов – младши. Любимец на българската аудитория от сериала „Откраднат живот“, младият Наум Шопов определено е сред най-любимите актьори, а и доктори на женската аудитория.



7. Захари Бахаров. Познат на публиката като Иво Андонов, Бахаров е сред най-успешните български актьори. Участвал е в стотици ленти като: „Възвишение“, „Пазители на наследството“, както и в петия сезон на хитовия сериал „Game of Thrones“.



6. Орлин Павлов е певец, актьор, танцьор и какво ли още не. С каквото и да се захване, винаги е успешно. Напоследък го виждаме като Борис в „Скъпи наследници“, а в началото на година успя да зарадва фенките си, изгрявайки и във филма „Нокаут“.



5. Криско. Името му определено е синоним за хит. Хитмейкърът, любим на малки и големи, с безброй гледания в YouTube, заслужено влиза в челната ни петица. Миналата година освен с много хубава музика, Криско успя да зарадва почитателите си с първата си книга – „Пътят нагоре“.



4. Йордан Йорданов Моделът, носител на две титли от Международния конкурс International Top Model of the World, обявен за най-фотогеничен модел, както и за участника с най-красиво тяло. Йорданов взема участие и в редица музикални клипове, а не на последно място е и бивш футболист.



3. Григор Димитров. Единственият българин, достигнал до третото място сред най-добрите тенисисти в света. Носител на множество шампионски титли, като в професионалната си кариера е притежател на 8 от Световния Тур на ATP (Асоциацията на професионалните тенисисти). Димитров е сред най-горещите българи и със завидна маса фенки, мечтаещи поне за едно селфи с него. Но за съжаление и той не е сред свободните ергени. Има връзка с не по-малко горещата Никол Шерцингер.



2. Фики. Въпреки че вече е в отбора на женените мъже, Фики за трета поредна година е сред най-горещите българи у нас. Отскоро актуалният изпълнител е и в редиците на най-горещите татковци в родния шоубизнес. Фики може да се похвали и с желаната от мнозина титла „Певец на годината“, която спечели на два пъти, а тази година стана и „Музикален идол“ на The 1 Lifestyle Awards. Навръх 14-ти февруари горещият изпълнител зарадва почитателите си с поредния си хит – „Аз измръзнах“, който бързо успя да се превърне в любим на почитателите на модерния фолк.



1. Кристиан Кирилов. Мускулестият мачо и автомонтьор Митко от сериала „София ден и нощ“ е новият лидер в тази гореща класация. Кристиян Кирилов е привлекателен модел, спортист и участник в стотици музикални клипове. Крис определено впечатлява не само с релефното си тяло и гореща визия, а и с актьорската си игра в хитовия сериал. Доказателство за това са и хилядите гласове , които зрителите на NOVA дадоха в негова подкрепа в категория „Любим актьор в риалити сериал“. С всяка споделена снимка в социалните мрежи Кристиан предизвиква истински фурор от коментари на фенки, мечтаещи да станат част от ежедневието му.