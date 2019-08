Ето го бебето на Алекс Раева

Александра Раева показа кадър на бебето си. Певицата публикува кратко видео в Instagram Stories, на което се вижда как тя вози бебешката количка, а малката ѝ дъщеричка спи. Алекс разхожда детето около басейн и е написала: "Животът е пълноценен".







Изпълнителката на "I Wanna Feel You" стана майка за първи път на втори август. Бившата вокалистка на "Ку-ку бенд" дълго криеше, че е бременна, но два месеца преди раждането публикува снимка с наедряло коремче и тогава стана ясно, че тя чака момиче. Алекс така и не е разкрила подробности за таткото.



Скоро певицата пусна нова песен, която носи името "She is Killing You". Парчето е по текст на Мария Игнатова - близка приятелка на Александра Раева. Игнатова участва и във видеото към песента.



източник: teenproblem