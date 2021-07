Ето го "Сексът и градът" без Саманта

Най-сетне HBO Max публикува първата снимка от "And just like that...": дългоочакваното продължение на култовия сериал "Сексът и градът". Снимките на новия сериал вече текат в Ню Йорк, като по първоначална информация ще бъдат заснети 10 епизода, в които участие ще вземат Кари Брадшоу (Сара Джесика Паркър), Миранда Хобс (Синтия Никсън) и Шарлот Йорк (Кристин Дейвис).

Те ще покажат как от сложната реалност на едно приятелство в Манхатън в 30-те им години са преминали в още по-сложната реалност на същото приятелство в 50-те им години. отсъствието на Саманта Джоунс. Предварително бе известно, че Ким Катрал няма да е част от актьорския състав на сериала, но снимката на Кари, Шарлот и Миранда го потвърди окончателно.

Още през 2017 г. Катрал спомена в интервю, че не изпитва носталгия по снимачната площадка на "Сексът и градът", тъй като между нея и колегите й са възникнали "токсични отношения", а четирите екранни приятелки никога не са били такива в живота. Актрисата, която изигра Саманта каза още, че тя така и никога не е разбрала "какъв е проблемът" на Сара Джесика Паркър с нея.

Въпреки че оригиналният дизайнер на продукцията Патриша Фийлд е ангажирана с втория сезон на „Емили в Париж“ (отново на Дарън Стар – б.а.), с модните решения в And Just Like That се е заела нейното протеже Моли Роджърс. Именно от тоалетите от сп. Vogue предполагат, че стриктната адвокатка Миранда ще е успяла да внесе повече спокойствие и непукизъм в ежедневието си.

Кари ще е намерила нов източник на смелост, докато Шарлот все още остава мистерия.