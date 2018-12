Ето го внучето на Тони Стораро

Най-после дойде един специален момент, който почитателите на семейство Стораро очакваха с нетърпение. Щастливият татко Фики показа снимки на своето пораснало момченце в социалните мрежи, а постът мигновено събра многобройни лайкове и умилителни коментари: “He is my beautiful baby boy! My All! Моето красиво момче! Tony JR”, написа певецът под снимките със сина си.



Малкият Тунчер се роди на 16 февруари и оттогава е най-ценното нещо в живота на Фики и неговата красива съпруга Гюлджан. Малчуганът ги дарява с неповторими емоции и много любов всеки ден, а феновете веднага констатираха, че бебокът е одрал главата на майка си.