Ето как Бийбър крещи на жена си

Джъстин Бийбър не е това, за което се представя, и това ясно се вижда от видео, на което певецът крещи на съпругата си Хейли Болдуин насред тълпата, пише "Дейли мейл". 27- годишният певец и половинката му прекараха миналия уикенд в Лас Вегас, където музикантът участва в промоцията на марката текила на Кендъл Дженър, близка приятелка на съпругата му, а също и пя по случай откриването на нов бар. Видеото с предполагаемата кавга бе разпространено в социалната мрежа в TikTok и разбуни духовете на потребителите.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ