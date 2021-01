Ето какво прави Цитиридис през отпуската си

Световна модна платформа отправи новогодишна провокация към България с новия си клип, който лансира у нас с настъпването на 2021 г. Във видеото мъж на средна възраст, обут с карирани боксерки, пълни надуваем басейн насред апартамента си и отпива от коктейла, докато край него щъка кокошка; екстравагантно момиче по къси панталони танцува върху масата по време на тържествен семеен обяд; млада двойка, облечена по последния писък на модата, трескаво играе шах на покрива на панелка; стилна пенсионерка закачливо намига зад слънчевите си очила и се изтяга на кадифен диван, докато младеж съсредоточено плете раиран шал с татуираните си ръце.

Кадрите са от актуалното видео на Answear, което вече се върти по тв екраните и в социалните медии, и е насочено към всички, които носят младежки дух, не се страхуват да разбиват стереотипите, възползват се от добрите възможности и смело се впускат в лов на модни находки. В клипа, сниман с чувство за хумор и с намигване към модните клишета, вместо популярни лица участват обикновени хора с необикновен вкус към живота.

В предизвикателството на Answear със свои забавни интерпретации на най-впечатляващите моменти от видеото ще се включат български звезди. Водещият на вечерното шоу по bTV Николаос Цитиридис и популярните в социалната мрежа „ТikТок“ близначки Сузи и Рени няма да пропуснат шанса да участват в провокацията. „Бихме искали да поощрим експериментите и търсенето на щастие в малките моменти. Радваме се, когато хората се фокусират върху преживяванията си, ценят индивидуализма и нямат нищо против да наложат собствените си тенденции, вместо да следват чуждите“, казват създателите на кампанията, която, освен в България, стартира в Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния под мотото „You have an Answear – you have chill, you have class“ („Ти имаш стил, ти имаш Answear“).

Като застава зад свободния избор и експериментаторския дух, Answear подкрепя различните си клиенти - и тези, които предпочитат класическия стил, и по-смелите и екстравагантните. Онлайн магазинът предлага доставка от 2 до 4 дни, за да отговори на очакванията за бързо и лесно пазаруване, а чрез Answear Club дава възможност на всеки регистриран потребител да спести 10% от покупките си и да получи до - 50% от следващите си поръчки.