Ето кой е Футболист на годината

Звездата на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев е футболист №1 на България за 2019 година, той получи статоетката лично от Димитър Бербатов. След нападателя на "смърфовете" останаха Антон Недялков от Лудогорец и Васил Божиков от Слован (Братислава). Илиев събра 216 точки в 59-ата анкета на спортите журналисти и стана вторият футболист на Локомотив, който печели престижната награда. Досега това се беше отдавало само на иконата на "черно-белите" Христо Бонев.



"Футболист на годината" се организира в партньорство от "Дакс Медия", Българската асоциация на спортните журналисти и Българския футболен съюз. В анкетата са гласували 112 спортни журналисти, обясниха организаторите в началото. Водещи на събитието бяха Натали Трифонова и Костадин Крантев. В 16:50 часа гостите - футболисти, треньори, легенди, журналисти и официални лица, започнаха да влизат в сградата на Военния клуб в София. На церемонията присъства президентът на Българския футболен съюз Михаил Касабов, както и спортният министър Красен Кралев. По програма церемонията започна в 17:20 часа с кадри от миналогодишното награждаване.

"Футболист на годината" стартира с хита We are the champions на Queen, в изпълнение на The Khans. След това изказване направи спортният министър Красен Калев, с което беше открита церемонията. Министърът пожела здраве и успехи на всички футболисти.

Наградата за мъжество "Лъвско сърце - Трифон Иванов" получи вратарят на Лудогорец Владислав Стоянов. През 2019 година опитният футболист се завърна на терена след продължително възстановяване.

Призът за най-красив гол получи Ален Ожболт от Локомотив (Пловдив). Попадението на звездата на "смърфовете" от финала за Купата на България срещу Ботев (Пловдив) спечели в конкуренция с други 14 ювелирни изпълнения. Наградата получи спортният директор на Локомотив Георги Иванов.

След това Пламен Марков награди Евдокия Попадинова за най-добра в женския футбол на България за 2019 година. Тя благодари на семейството си и на своя любим и призна, че сезонът е бил изключително труден за нея. Станислав Иванов от Левски спечели в категорията "Най-прогресиращ млад футболист". Наградата му беше връчена от селекционера на младежкия национален отбор Александър Димитров. За най-добър чужденец в родния шампионат спортните журналисти определиха голмайстора на Лудогорец Клаудиу Кешерю. Той получи приза от бившия национал Гошо Гинчев.

Източник: Sportal.bg