Ето кой първи издаде, че влиза в Капките с правописна грешка

Поли Генова стана първата звезда, която потвърди официално, че влиза в „Като две капки вода“. Hotnews.bg напомня, че шоуто без водещия Димитър Рачков стартира в края на идващия месец с изпълнители, които вече са били в предаването. „И такаааааа, the show must go on!

Много се кефя, че съм част от All Stars - новият, 9-ти сезон на “Като две капки вода” и нямам търпение съвсем скоро отново да се превъплатя в различни образи“ анонсира Поли в социалните мрежи, но явно от вълнение и бързане допуска правописна грешка в думата „превъплътя“, където обърка буквата ъ с а.

Нова телевизия също потвърди имената на звездите в сезон 9 на „Като две капки вода“. Ще се състезават шампионите от предишните 8 издания на шоуто за преобразявания. Азис е начело на компанията, следван от Софи Маринова, Фики Стораро, Милица Гладнишка, Поли Генова, Рафи, Къци Вапцаров, Михаела Маринова.



Неслучайно продуцентът Маги Халваджиян обеща, че състезанието между талантите ще е най-зрелищното досега.