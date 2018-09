Ето кой ще подгрява Texas

Електронният проект Kvasir ще подгрява публиката преди излизането на сцената на Texas. Това е избор на самата банда, която ще изнесе първи концерт у нас в зала 1 на НДК на 2 октомври, по покана на Loud Concerts.

Билетите за концерта на Texas за 2 октомври са в продажба в мрежата на Eventim (www.eventim.bg) и партньорите им в цялата страна - магазинитe Office 1 Superstore, OMV, Български пощи, Технополис. Все още има ограничени количества билети от всички ценови категории - от 65 до 120 лева, в зависимост от местоположението в зала 1 на НДК. Всеки фен може да използва и опцията на Eventim Print at Home, която дава възможност да се отпечатва закупеният електронен билет вкъщи.

След здравословните проблеми на Шарлийн Спитери в началото на лятото, част от датите се наложи да бъдат променени, но след възстановяването й, турнето в подкрепа на последната продукция на Texas - Jump on Board продължи с пълна сила. Миналата седмица чаровната вокалистка се омъжи в тоалет на Stella McCartney за дългогодишния си приятел и корифей в кухнята Bryn Williams. В момента двамата са на меден месец, който ще бъде прекъснат заради предстоящите дати от турнето на Texas. Концертът у нас е последен от европейската обиколка и гарантирано бандата ще даде всичко от себе си за този финал.

Texas с първи концерт у нас

Българските фенове със сигурност ще чуят всички любими хитове на бандата, между които Say What You Want, Summer Son и Black Eyed Boy! Шоуто на Texas на 2 октомври в зала 1 на НДК е с начален час 20 часа.