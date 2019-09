Ето къде ще живее Ким Кардашиян след 10 години

Риалити сензацията Ким Кардашиян разкри как вижда живота си след 10 години време. Плана си тя издаде пред сп. Vogue Arabia, а едно от желанията й е да заживее в ранчо. „В ума си вече живея 10 години в бъдещето. Виждам как цялото семейство живеем в ранчо в Уайоминг, от време на време прескачаме до домовете си в Палм Спрингс и Лос Анджелис. И да съм станала адвокатка“, надява се най-известното попълнение в клана Кардашиян.



Звездата от Keeping Up with the Kardashians в момента кара стаж в адвокатска кантора в Сан Франциско и се надява до 2022 г. да получи юридически ценз. „Баща ми винаги ме е учил, че да се трудиш здраво е много важно и че трябва да се отдадеш на кариерата. Затова целта ми е до 10 години вече да не съм Ким К и да се фокусирам върху работата като адвокат, да се боря за хората...“, заяви наскоро красавицата. Нежната половинка на рапъра Кание Уест допълни, че й е трудно да съчетава кариерата с грижите за семейството.

Източник: Монитор