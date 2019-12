Ето Топ 10 на най-добрите актьори за 2019-а

Вестник New York Times публикува списък на десетте звезди, които са се справили най-добре с поверените им роли през вече отиващата си 2019 годината.



Това са актьорите, чиято работа откроихме като най-завладяваща.



Повечето от тях са избрани поради факта, че са се превъплътили в други артисти или реални личности“, гласи част от текста на популярното издание, цитирано от Монитор.



Към всеки актьор е написано и заради участието си в коя продукция е намерил място в Топ 10, като списъкът не е със състезателен характер.



Ето кои са те:



Леонардо ди Каприо („Имало едно време в Холивуд“)

Брад Пит („Имало едно време в Холивуд“ и „Към звездите“)

Антонио Бандерас („Болка и величие“)

Робърт де Ниро („Ирландецът“)

Дженифър Лопес („Да свалиш Уолстрийт“)

Адам Драйвър („Брачна история“)

Скарлет Йохансън („Брачна история“)

Елизабет Мос (Her Smell)

Джулиан Мур (Gloria Bell)

Лупита Нионго (Us)