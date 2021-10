Ето я Джулия Робъртс без грим

Джулия Робъртс свиква с живота под карантина, след като наскоро пристигна в Австралия за снимките на най-новия ѝ филм Ticket to Paradise. В лентата ще вземе участие и Джорд Клуни, а двамата в тандем правят филма доста любопитен за феновете. 53-годишната актриса ще прекара следващите две седмици в имение в близост до Сидни, което е оценено на внушителните 56.9 милиона долара.

Julia Roberts enjoys an early morning coffee in her pyjamas as she begins her 14-day quarantine in Sydney in a $56.9million mansion https://t.co/k32sjCrA3P It's really time to storm the Bastille....