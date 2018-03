Ето я сурогатната майка, родила бебето на Ким

Ким показа сина си Чикаго за първи път преди броени дни, а вчера в епизод от риалитито Keeping Up with the Kardashians се появи и сурогатната майка, износила бебока.



Не е ясно точно кога е сниман той, но в епизода бременни са и сурогатната майка, и Кайли, и Клоуи. Лицето на дамата, дала живот на третия наследник на Ким и Кание, обаче така и не се показва, най-вероятно от етични подбуди.

Лорена, както е името й, обаче бе заснета да се прегръща с майката на Ким – Крис Дженър и сподели пред нея и сестрите на риалити лъвицата, че обича бременността.

"Обичам да съм бременна. Знам, че това звучи налудничаво. Но това е естествено състояние. Усещам го, сякаш е трябвало да го направя", разкрива дамата.

По време на срещата Кайли не скри възхищението си от факта, че Лорена е решила да износи детето на сестра й. "Благодаря ти, Лорена, предвид колко дами имат проблеми с фертилитета, това, което ти правиш, е наистина значимо и невероятно", каза тя.

"Сурогатът ми е прекрасен човек, не се учудвам, че семейството ми се влюби в нея. Толкова съм благодарна", разкри самата Ким.

Въпреки тези думи Ким не покани Лорена на бейби шауър партито – характерен за Щатите обичай, на което бъдещата майка кани гости (жени) в дома си, които да й дадат полезни съвети за това, което я очаква след раждането и правят подаръци за бъдещото новородено.

"Представих сурогатната майка на семейството си малко по-рано същия ден, но не я поканих на самия бейби шауър. Честно казано, исках да присъства на събитието, но все още ми е трудно да обясня на децата си коя е тя и защо носи нашето бебе. Обичам я. Тя е толкова мила и връзката ми с нея е наистина силна. Тази жена е най-подходящият човек, който да износи бебето ми вместо мен, но исках на това събитие вниманието да е съсредоточено не върху нея, а върху бебето", обясни тогава Кардашиян.

Сурогатната майка роди третото дете на Ким и Кание на 15 януари, като според медиите гордите родители са присъствали по време на самото раждане, а Кардашиян е била първата, която е докоснала бебето след появата му на бял свят.

Текст: Woman.bg

