Ева Пармакова: Нямам Б план, искам да правя музика

Ева Пармакова не е една от многото участнички преминали през сцената на "Х Фактор". Това го доказва и най-новия й хит Tell Me Right, който има потенциала да завладее и световната клубна сцена. Из между зарибяващият ритъм на парчето с Ева обсъдихме нейната най-страховита фобия, как стана вегетарианка и какво я върна обратно в хранителните й навици. Секси брюнетката обаче няма план Б за други поприща, защото уверено следва своите музикални стъпки. Ето и целият ни разговор в интервю за HotNews:

- Ева, новият ти проект Tell Me Right е колаборация с Тони Рикев и Фабрицио Паризи. Къде се пресякоха пътищата ти с китариста на Белослава и един от най-успешните ни диджеи? Бързо ли узря идеята за общо парче?

- Музиката на Тони и Фабрицио е много оборотна за плажни партита и ми се иска да ви кажа, че сме се срещнали за пръв път някъде в Ибиса, но истината е, че се намерихме в офиса на Virginia Records. Двамата отдавна са имали идея да направят съвместен проект с артист от лейбъла ми и са гласували за мен с тотално мнозинство (смее се). Харесали са меланхолията в гласа ми още от X Factor. Вярвам, че можеш да познаеш човека по музиката, която създава, и в този смисъл с Тони и Фабрицио се харесахме от първо слушане. Всички бяхме на едно мнение за това как трябва да звучи парчето и така то беше готово изключително бързо. Написах английския текст за два часа.

- Ритъмът и припевът са доста зарибяващи. Как се котира песента в стрийминг платформите и в ефира?

- За мен най-големия успех е, че Tell Me Right звучи световно. Тони и Фабрицио са се заигравали с етно мотиви в предишните си проекти, но тук искаха да създадат парче, което ще накара всяко парти животно да пулсира. Парчето ни вече месец е в челната тройка на еърплей класацията на Профон и испанската мониторинг компания BMAT – тя е базирана на най-излъчваните парчета в ефира у нас. Надявам се да продължава с такива темпове и да създава добро настроение през цялото лято.

- С Дара сте сред тийн идолите, които заложиха на англоезични парчета. Тя откровено призна, че се цели към международния пазар. Ти имаш ли подобни амбиции? И смяташ ли, че български артист има шанса да стане глобална звезда, не само да стигне до „Евровизия“?

- А защо не? Страната ни е малка, но в нея има доста талантливи хора, трябва им само правилната песен и стратегия, за да излязат навън. Вижте Ера Истрефи от Албания, която навремето избухна само за денонощие с Bonbon, а дори не беше записана изцяло на английски. Единственото нещо, което може да ни попречи, е ниското ни самочувствие.

- Дебютното ти парче „Ти губиш“ стана един от хитовете на лято 2018. На крехка възраст си, но налагало ли ти се е да загубиш нещо голямо в живота, и какво е то?

- За щастие не съм минавала през такива сътресения. През последните две години единствено сбъдвам мечти.

- Казваш, че любимата ти страна е ЮАР. Би ли живяла там за повече от месец?

Южна Африка е най-прекрасното място, на което някога съм била. Сестра ми живееше дълго време там, а ние имаме много силна връзка въпреки възрастовата ни разлика от 20 години. Там съм прекарала най-щастливите моменти от детството си. Бих живяла там вечно.

- Имаш необичайна фобия – към клоуни. Това на лоша случка от детството ли се дължи? - Когато бях малка страшните филми ми бяха строго забранени, но както при почти всяко дете думата “забранено” означаваше “направи го”. Затова една вечер с най-добрата ми приятелка си пуснахме филма “То“ по книгата на Стивън Кинг... една от най-големите грешки в живота ми. До ден днешен ме побиват тръпки като видя клоун.

- Как стана вегетарианка?

- Изгледах документален филм за това как работи тази индустрия. На следващия ден се събудих с решението да изхвърля местото от менюто си. Една година не докосвах нищо на кокал, после един бургер в точната приятелска компания ме върна в играта. Въпреки това и досега ям минимални количества месо.



- Станала си леля едва на 11 годишна възраст. Как се чувстваш и силна ли е връзката ти с твоята племенница? Какво обичате да правите най-много заедно?

- Расте пред очите ми, много сме близки. Тя също е закърмена с музика и за това никога не ни е скучно заедно- пеем, танцуваме, свирим на пиано, и винаги моят микрофон е в ръцете и, когато дойде на гости.

- Ти си запален геймър, а в реалния живот обичаш ли да играеш, да влизаш често в роли?

- Сега нямам време за игри, въпреки че винаги ще си остана фен. Изкушавам се да влизам в различни роли само на сцената, когато знам, че ще въздействам по-силно на публиката чрез елемнт на актьорска игра. Понякога скачам в кожата на разни чужди изпълнители докато съм у дома, ей така, за да се разпея, или да стигна тяхното темпо.

- Ако не беше стартирала музикалната си кариера, в каква посока щеше да се развиваш? Имаш ли друга страст извън пеенето, която би превърнала в професия?

- Нямам Б план за друго поприще, в което да се развивам. Да съм артист винаги е било водещо в мечтите ми. Музиката е моята най-голяма страст и съм готова да й се отдам с много труд и постоянство.

- Остава ли ти време за гаджета? Какви качества трябва да притежава един мъж, за да получи твоето време и внимание?

- Остава ми време за момчето, което обичам. Най-важното е да има силно привличане, а при нас освен това има общи интереси и общ път.

- Промени ли се отношението на хората към теб след като стана популярно лице?

- Приятелите ми са бетон. В средата, в която движа, никой не ме смята за извънземен вид, само защото честоме виждат по телевизията. В близките си срещам подкрепа във всичко, което правя. Най-хубавото е, че имам много нови приятели - моите фенове. Те не пропускат да ме заредят с дневна доза любов и вмомента ми дават най-голямо вдъхновение.

- Каква е представата ти за един идеален ден – с какви хора би го прекарала, на какви места и какво бихте правили, за да се чувствате щастливи заедно?

- Един ден, прекаран в компанията на Били Айлиш, моят абсолютен идол сред младите изпълнители…Но ако трябва да съм по-здраво стъпила на земята, мечтаният ден е този, в който заедно с моите приятели отново ще опънем палатки на любимия ни гръцки остров и ще се отдадем на простия живот с кайт сред вълните.