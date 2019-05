Evanescence с концерт у нас

Американските метъл звезди Evanescence ще изнесат първия си концерт в София, две години след като за пръв път пристигнаха у нас, но за музикален фестивал в Пловдив. Двукратните носители на „Грами“ са включили страната ни в графика си, като са определили датата 11 септември за концерт в Арена Армеец.



И това не е всичко, Ейли Лий и Evanescence се връщат към рок корените си след двугодишно турне със симфоничен оркестър, посветено на последния им албум Synthesis, и ще зарадват родните фенове с най-големите си хитове. Билетите за шоуто ще са в продажба от утре (30 април) за фен клуба на групата, а от 3 май - всички редовите почитателите ще могат да си закупят пропуски. Цените им ще са от 70 (правостоящи) до 90 лева (седящи).



В продажба ще бъде пуснато и ограничено количество Meet&Greet пакети – 40 броя, които включват достъп до концерта, саундчека и специална среща с групата. В продажба ще бъде пуснат и втори пакет (60 броя) с включен достъп само до концерта и саундчека преди него.



За първия си самостоятелен концерт в София бандата пристига в оригинален състав - Ейми Лий – вокал, пиано, Тим Маккорд – бас китара, Уил Хънт – барабани, Трой Маклохорн - китара, беквокали, Джен Маджура – китара, беквокали. Концертът обещава над 90 минути с най-големите хитове на групата, сред които Bring me to Life, My Immortal, Going Under и много други в оригиналното им рок звучене.