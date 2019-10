Face to Face на New Bloom Winery е сред най-високо оценените вина от Централна и Източна Европа

Българско вино от немския сорт „Дорнфелдер“ е сред 10-те най-добри вина в Централна и Източна Европа. Това става ясно от класация на десетте най-добри вина за Централна и Източна Европа, изготвена от един от най-авторитетните световни конкурси - Concours Mondial de Bruxelles.



Продуктът с марка F2F, на модерната българска изба New Bloom Winery в град Съединение, се пребори с вина от десетки държави и остави зад себе си традиционни винени дестинации като Румъния и Словения. България може да се нарече големият победител в класацията. Нейни са 4 от 10-те най-добри вина в листата. Модерната българска изба New Bloom Winery в град Съединение бе отличена за безспорното ниво и високо качество на производство.

Това е логично продължение на призовете, с които се окичи през последните месеци - виното от немския сорт Дорнфелдер донесе на страната голям златен медал от Мондиала, а в рамките на Concours Mondial de Bruxelles родната изба от Тракийската низина прибави и други четири отличия – две златни за PIXELS Регент и PIXELS Каберне Совиньон и две сребърни за F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент и F2F Розе.



Набиращите популярност, отглеждани у нас немски сортове като Дорнфелдер и Регент, доказват категорично потенциала на българския тероар и високото ниво, на което работят родните енолози. New Bloom Winery е единствената изба у нас, която работи с тези два сорта като дори германските партньори на производителя са учудени от резултатите, които постигат у нас тези сортове. Избата залага на иновациите, на особеностите на тероара и строгия контрол на всеки етап от производството – от лозовия масив до бутилирането и съхранението на бутилките. Серията Face to Face (F2F) е кръстена на комуникацията „лице в лице“ – каквото е и посланието на изображенията върху етикетите.



Според винените експерти, създали класацията за десетте най-добри вина от Централна и Източна Европа, през последното десетилетие вината от региона се харесват на все по-голям брой потребители. Затова повече от всякога съвременните ценителите на виното търсят „перли“ от по-малко известни места, което отваря път към висококачествените източноевропейски предложения.



New Bloom Winery е единствената изба в България със собствени масиви от сортовете Дорнфелдер и Регент. Популярни в Германия и все още непознати у нас, те вече печелят своите последователи. Германските партньори на винарната са учудени от превъзходните характеристики на сортовете на почвата в България, което се дължи както на особеностите на тероара, така и на опитните енолози на New Bloom Winery. Целият процес от оглеждането на лозичките до бутилиране и съхранение на виното се подлага на строг контрол, което се улеснява от непосредствената близост на лозята до винарната.



Серията Face to Face (F2F) е вдъхновена от искреността в отношенията и директната комуникация „лице в лице“. Това е и посланието на етикетите, а на нас не ни остава друго, освен да се срещнем лице в лице с чаша вкусен Дорнфелдер от F2F.