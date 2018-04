Faithless пристигат в България

Отговорното лице зад едни от най-големите класики в електронната музика на 90-те години – Faithless – пристига в България за ексклузивен DJ Set на 19 май в столичната зала Универсиада, по покана на Danc3motion & Ballantine's и взаимната им колаборация TRUE MUSIC.



С парчета като Insomnia, God is a DJ, We Come 1, Salva Mea и Music Matters и над 15 милиона продадени албума, те са заслужили почетното си място в залата на славата, както и на електронната музика в последните десетилетия.

Музикалната сила зад Faithless - Sister Bliss пристига у нас, за да представи любимите на българската публика парчета, заедно с нови актуални хитове. В последните години тя издава и редица самостоятелни продукции и 2 собствени албума, в които работи с музикални икони като Boy George, Dido, Example и Robert Smyth от The Cure.

Родена като Aяла Дебора Бентовим, Sister Bliss се влюбва в музиката още на 5-годишна възраст, когато се учи да свири на пиано, цигулка, флейта, саксофон и бас. През 1987 се появява на английската хаус сцена като една от малкото жени DJ-и на Острова. С изяви в някои от най-реномираните клубове в света, бързо започва да се развива и като продуцент, записвайки и издавайки авторски парчета. Кратко след това се запознава с Rollo и Maxi Jazz, с които формират Faithless. С уникалната комбинация от хип-хоп, блус, фолк, фънк, класическа музика и електроника, триото бързо създава собствен стил, разпознаван на световно ниво и до днес.

Кратко след това Sister Bliss започва да издава музика за филми, телевизия и театър. Някои от най-известните й проекти са саундтракът на сериала “Сексът и градът“, както и филмът The Beach на носителя на Оскар Дани Бойл, с участието на Леонардо ДиКаприо в главната роля.

Danc3motion & Ballantine's pres. Faithless DJ Set ще бъде подкрепено и с изяви на някои от най-обичаните български електронни артисти.

Билетите са в продажба през epay GO. Early-Bird: 25 лв. / VIP: 80 лв.