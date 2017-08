Поп звездата Риана има цяла армия от фенове, които да пазят гърба й в социалната мрежа.



Певицата направи фурор със снимка от фестивал в роден Барбадос в Инстаграм. Сред хилядите коментари се открои такъв от бившата й изгора и колега – Крис Браун.

Изпълнителят на Look Аt Me Now остави единствено емотикона на влюбено човече, с което си навлече гнева на последователите на Рири.

„Остави я на мира!“ и „Крис Браун има наглостта да коментира снимка на Риана? Представете си каква смелост има. Моля те, дръж далече от нас негативната си енергия“, са само част от думите, с които поклониците на 29-годишната красавица отреагираха на привидно невинния коментар на Браун.

Припомняме, че искрата между двамата пламна през 2008 г. и някоклко месеца по-късно изгасна, след като 28-годишният певец преби жестоко изпълнителката на Bitch Better Have My Money.

https://www.youtube.com/watch?v=fyaI4-5849w