„Фермата” и One Love Tour завладяват Варна

Четвъртата спирка на българо-македонския фестивал One Love Tour е Морската градина във Варна, където тази събота варненци и гостите на града ще могат да изживеят приключението на култовото риалити на bTV „Фермата“ със състезания, занаяти и хубава музика. В 10:00 часа на 28 юли всеки желаещ ще може да изпробва уменията си напълно безплатно в автентичните битки за елиминация и имунитет в телевизионната игра, чиито нов сезон предстои да видим тази есен по bTV.



В компанията на емблематичните фермери - полицаят Димитър Господинов, колоритният Горан от гората и Юлиана Попдимитрова от втория сезон на шоуто, гостите на фестивала One Love Tour ще се състезават в традиционни игри и занаяти като рязане на греди с трион, цепене на трупи с брадва и подреждане на колелото на „Фермата”. В морската столица малки и големи ще могат да се включат в стрелба с лък, стреляне по кофички с прашка, фермерска везна, „познай мерките” и др.



Доброто настроение през целия ден в разгара на летния сезон е гарантирано от редица вълнуващи активности и викторини за цялото семейство в „Алея на занаятите“ и около мобилните барове и ресторанти. Вечерта празникът ще продължи с концерт с участието на водещите на „Гласът на България“ Pavell & Venci Venc', продуцентът и музикант Владимир Ампов – Графа, македонците „Next time“ и „Слаткаристика“, както и талантливата Деси Добрева. На сцената ще се качат и специалните гости Дичо и Теди Кацарова, за да докажат, че музиката и любовта винаги побеждават.



Следващите спирки на One Love Tour при вход свободен са:



Охрид – 1 август.

Струмица - 11 август,

Кавадарци - 7 септември,

Русе – 8 септември

Стара Загора - 5 октомври