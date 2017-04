Вече е потвърдено – големите звезди на Фестивала на цацата 2017 са музикантите от световноизвестната банда Eruption.



One way ticket и много други техни хитове ще озвучат морския град Кранево на 10 юни 2017 в специалната Disco & Retro вечер, която организаторите са подготвили



Запазете си втория уикенд на юни още от сега, за да не съжалявате, че не сте станали част от неповторимата атмосфера на най-свежия морски фестивал. Датите са 09, 10 и 11 юни 2017, а Фестивалът на цацата ще предложи на посетителите музикални събития, автомобилен ретро парад, състезания и демонстрации, работилници, игри, спорт, музика, лятно кино, кулинарни шоу програми, плажни забавления и много други изненади!



В трите дни музикалната сцена ще бъде тематична – петъчната вечер (09 юни 2017) ще бъде посветена на рокендрола и хумора, съботната вечер – на Disco & Retro стилистиката, а последния фестивален ден – на автентичния български фолклор.

Eruption



Eruption ще нажежат напрежението във вечерта, посветена на диското, която ще започне с не по-малко обичаните Трамвай № 5. Те пък ще подгреят публиката с "Усмивката", "Тя", "Един летен ден" и други обичани хитове. Гостите от Eruption пък ще изпълнят световните си шлагери I Can't Stand The Rain, Leave A Light, Runaway и др.

В програмата ще се включи и кметът на Кранево, който обещава да сготви неповторимата кметска рибена чорба за посетителите на фестивала, а хотелите в курорта са готови да предложат атрактивни отстъпки и оферти за посетителите на фестивала.