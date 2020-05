Фики надви Дара в Капките

Фики се разплака, след като спечели осмия сезон на „Като две капки вода” и нов автомобил. Той се радваше на пълната подкрепа на всички звезди на фолк бранша, начело с Емилия, ДесиСлава, Мария, Анелия. Във финала участваха още Маги Джанаварова, Дара и JJ, а в публиката ги аплодираха участниците в предишните сезони като Софи Маринова, Ненчо Балабанов, Криско, Тита, Мария Илиева. Според регламента на шоуто всеки финалист сам избра своето любимо парче, с което да се представи за последно пред публиката. Лайнъл Ричи и песента Hello прозвуча в изпълнение на Фики, а Дара влезе в образа на Мария Нейкова с песента „Вървят ли двама“.

JJ избра Куин и Who wants to live forever, а Маги Джанаварова се преобрази в Уитни Хюстън с въздействащата I have nothing.

Първи отпадна JJ, който е най-малко популярен сред финалистите. Трета се класира Дара, но второ място остана Маги Джанаварова.Финалът дойде едно предаване след 100-ия рожден ден на Капките. В предаването на 11 май за първи път в историята на шоуто в България участник предостави своето място за дългоочаквания финал, предлгайки възможност на следващия класирал се. Жестът беше направен от Димитър Маринов, който въпреки своето място във финалната четворка преотстъпи позицията на Маги Джанаварова.

Популярният актьор сподели, че завръщането му в България е посветено на голямата му мисия - да подкрепи млади и талантливи артисти в творческия им път. Останалите извън финала участници също се представиха с любими парчета, като най-много коментари събраха Галя, Тото и Анди като Белослава и „Ъпсурт”.