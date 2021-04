Фики разказа за най-тежкия момент в живота му

Попфолк звездата Фики Стораро си призна в ефир какво поражение му е нанесла песента му Is This Love, която се прочу сред феновете като „Издислав“. Причината – английският език, който по време на издаването на парчето не се отдаваше добре на синът на Тони Стораро.

Повод за признанието дойде участието му в шоуто „Като две капки вода“, тъй като Бутонът на късмета му отреди да влезе в кожата на Дейвид Ковърдейл и да изпее Is This Love. „Грешката на мен и моя екип беше, че избрахме да изпея тази песен на английски в този жанр, което не е присъщо. Is This Love ме накара да спра да следвам мечтите си, което за мен беше много тежко“, изповяда се изпълнителят.



Въпреки старите поражения, Фики преодоля себе си и представянето му в епизода тази вечер бе посрещнато със силни аплодисменти. "Фики, ти владееш перфектен английски", намигна му Хилда. "Дейвид не би могъл никога да я изпее на живо като теб, но между нас да си остане", заяви и Фънки.