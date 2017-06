Английският певец Фил Колинс е приет по спешност в болница, след сериозен удар по главата вчера.



„Той е тръгнал посред нощ към тоалетната и се е подхлъзнал. При падането си удря главата в стол.“, съобщиха говорителите му във Фейсук. Стана ясно, че 66- годишният музикант има сериозни рани, но вече се възстановява добре.

Носителят на „Грами“ ще остане под наблюдение в лечебното заведение поне 24 часа. Заради нараняванията изпълнителят на You'll Be in My Heart отменени концертите си днес и утре в Royal Albert Hall в Лондон.

Спектаклите са просрочени за 26 и 27 ноември. Бившият фронтмен на Genesis ще се върне на сцената тази неделя.