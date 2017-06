Колкото и да се опитваме да избягаме от времето, то накрая взима своето.



И след като 2016-а година беше изключително кървава за звездите, един от последните тигри продължава своята битка.

Фил Колинс реши да се появи за първи път на сцена точно след 10 години въздържание. 66-годишният изпълнител на хитове като "In The Air Tonight" и "Against All odds", излезе на сцената на Royal Albert Hall в Лондон, но след като засяга нерв, оставя блъскането на барабаните на своя 16-годишен син Ник.



