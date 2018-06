Певицата Флорънс Уелч се раздели с приятеля си, музиканта Феликс Уайт, съобщи Контактмюзик. Връзката им продължи три години. Двамата са приятели от деца и остават "в добри отношения", предаде БТА. Една от песните в новия албум на Флорънс Уелч "High as Hope", който ще бъде издаден на 29 юни, е за поредната раздяла в живота й. Тя се казва "The Еnd of Love".

Откакто е известна, Флорънс Уелч три пъти излива любовните си мъки в песни. Първата й раздяла беше със Стюарт Хамънд през 2011 г., а втората с Джеймс Несбит. За "катастрофалната си връзка" с Джеймс тя създаде музикален филм "Одисея". Тогава тя каза, че филмът й е помогнал да "разбере и да се отърси" от чувствата. За раздялата си със Стюарт Хамънд, Флорънс Уелч написа песента "Breaking Down".